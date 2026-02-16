Nathalie van Berkel (D66) trekt zich terug als beoogd staatssecretaris na liegen op cv
Foto: Nathalie van Berkel (D66) haalt haar toverdiploma van Zweinstein op
Nathalie van Berkel, voormalig nummer 2 en de beoogd staatssecretaris Financiën van D66, trekt zich terug na gegoochel met haar cv. Van Berkel claimde een master bestuurskunde aan de universiteit van Leiden te hebben gedaan, maar, zo vond de V. uit: "In werkelijkheid volgde ze deze studie op hbo-niveau en deed ze alleen mee aan een toelatingstraject voor de universitaire master. (...) Ook het hbo maakte ze niet af: ze haalde alleen haar propedeuse. (...) De beoogd staatssecretaris heeft alleen een havo-diploma en een diploma voor het eerste hbo-jaar bestuurskunde." Ook bij het wervingsbureau voor topambtenaren was ze niet eerlijk. Nu zegt het wel of niet hebben van een papiertje niet per se heel veel over haar kwaliteiten, maar de manier waarop ze haar cv heeft opgefluft en haar ontkenning en bagatellisering ('naar eer en geweten, op basis van haar geheugen, ingevuld') zegt ook weer heel veel over haar. Over de integriteit van zo'n figuur, bijvoorbeeld. Van Berkel zou morgen bij Rob Jetten op audiëntie mogen, maar de nieuwe filiaalmanager van de middelgrote Duitse holding heeft inmiddels laten weten dat ze zich heeft teruggetrokken. Nou doei he! Het waren twee mooie weken.
Nathalie van Berkel (D66) bij de universiteit Leiden
Nathalie van Berkel (D66) op Harvard
Nathalie van Berkel (D66) in de Sesamstraat
Nathalie van Berkel (D66) op de maan
Nathalie van Berkel (D66) in de datsja van Poetin
Update van het tweetje
Reactie Nathalie van Berkel (D66)
Ik heb de formateur zojuist laten weten dat ik me terugtrek als beoogd staatssecretaris in het nieuwe kabinet pic.twitter.com/0B4rl29YLg— Nathalie van Berkel (@Vanberkel2508) February 16, 2026
