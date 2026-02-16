achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Nathalie van Berkel (D66) trekt zich terug als beoogd staatssecretaris na liegen op cv

Foto: Nathalie van Berkel (D66) haalt haar toverdiploma van Zweinstein op

Nathalie van Berkel, voormalig nummer 2 en de beoogd staatssecretaris Financiën van D66, trekt zich terug na gegoochel met haar cv. Van Berkel claimde een master bestuurskunde aan de universiteit van Leiden te hebben gedaan, maar, zo vond de V. uit: "In werkelijkheid volgde ze deze studie op hbo-niveau en deed ze alleen mee aan een toelatingstraject voor de universitaire master. (...) Ook het hbo maakte ze niet af: ze haalde alleen haar propedeuse. (...) De beoogd staatssecretaris heeft alleen een havo-diploma en een diploma voor het eerste hbo-jaar bestuurskunde." Ook bij het wervingsbureau voor topambtenaren was ze niet eerlijk. Nu zegt het wel of niet hebben van een papiertje niet per se heel veel over haar kwaliteiten, maar de manier waarop ze haar cv heeft opgefluft en haar ontkenning en bagatellisering ('naar eer en geweten, op basis van haar geheugen, ingevuld') zegt ook weer heel veel over haar. Over de integriteit van zo'n figuur, bijvoorbeeld. Van Berkel zou morgen bij Rob Jetten op audiëntie mogen, maar de nieuwe filiaalmanager van de middelgrote Duitse holding heeft inmiddels laten weten dat ze zich heeft teruggetrokken. Nou doei he! Het waren twee mooie weken.

Nathalie van Berkel (D66) bij de universiteit Leiden

Nathalie van Berkel (D66) op Harvard

Nathalie van Berkel (D66) in de Sesamstraat

Nathalie van Berkel (D66) op de maan

Nathalie van Berkel (D66) in de datsja van Poetin

Update van het tweetje

Reactie Nathalie van Berkel (D66)

Tags: d66, staatssecretaris, nathalie van berkel
@Mosterd | 16-02-26 | 18:36 | 557 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

AAN DE SLAG: Eerste Kamerfractie D66 keert zich tegen asielplannen uit coalitieakkoord

Verkiezingen voorbij, akkoord gepresenteerd, de Nederlandse vlaggen kunnen weer in de prullenbak

@Ronaldo | 03-02-26 | 10:25 | 241 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.