achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

LOL. Ajax ontslaat Fredje Interim

Voetbal is oorlog

fred grim frummelt aan zijn microfoon

Wij onderbreken de verslaggeving van de oorlog (LIVEBLOG HIER) voor een kort bericht aangaande de belangrijkste bijzaak des levens. Technisch directeur Jordi Cruijff van Ajax heeft Fred Grim ontslagen als interim-trainer en Oscar Garcia aangesteld. Grim was aangesteld als vervanger van John Heitinga, die eerder dit seizoen ontslagen werd. Wie nog steeds niet is ontslagen, is Robin van Persie, de trainer van Feyenoord. Dit, terwijl Feyenoord dit seizoen ongeveer net zo bizar belabberd speelt als Ajax en Van Persie ongeveer alles heeft fout gedaan wat je als trainer fout kunt doen. Ruzie met Timber, gedoe met de keepers, gedoe met Ueda, gedoe met Steijn, rare wissels, rare uitleg, allemaal totale butwedstrijden tegen totale butploegen, vandaag Raheem Sterling in de basis, wat een chaos man. Maar goed dit topic gaat over Ajax. Fred Grim keert terug in zijn oude rol bij de jeugdopleiding.

Tags: fred grim, ajax , ontslagen, feyenoord
@Ronaldo | 08-03-26 | 19:07 | 57 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.