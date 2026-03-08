Wij onderbreken de verslaggeving van de oorlog (LIVEBLOG HIER) voor een kort bericht aangaande de belangrijkste bijzaak des levens. Technisch directeur Jordi Cruijff van Ajax heeft Fred Grim ontslagen als interim-trainer en Oscar Garcia aangesteld. Grim was aangesteld als vervanger van John Heitinga, die eerder dit seizoen ontslagen werd. Wie nog steeds niet is ontslagen, is Robin van Persie, de trainer van Feyenoord. Dit, terwijl Feyenoord dit seizoen ongeveer net zo bizar belabberd speelt als Ajax en Van Persie ongeveer alles heeft fout gedaan wat je als trainer fout kunt doen. Ruzie met Timber, gedoe met de keepers, gedoe met Ueda, gedoe met Steijn, rare wissels, rare uitleg, allemaal totale butwedstrijden tegen totale butploegen, vandaag Raheem Sterling in de basis, wat een chaos man. Maar goed dit topic gaat over Ajax. Fred Grim keert terug in zijn oude rol bij de jeugdopleiding.