Toch even over het woordje 'nietsvermoedend'. Wij hebben iemand gebeld die Nederlands heeft gestudeerd en het blijkt dus te betekenen dat je helemaal niets vermoedt, laat staan iets negatiefs. Afijn, citaat uit een politiebericht met opsporingsfilmpje: "een 30-jarige man raakt ernstig gewond nadat hij nietsvermoedend een supermarkt aan het Museumplein bezoekt." Ja, en even later blijkt dan dat dit heerschap in een Feyenoordshirt door de hoofdstad wandelde, ook nog eens op één van de dagen waarop de ploeg van Farioli liet zien dat ze in 020 vooral de beste zijn in godsonmogelijk geklungel. In Amsterdam noemen ze zo iemand een pannenkoek slaan ze zo iemand de touwtyfus. Voor iedereen die weleens een klassieker heeft bezocht of op tv gekeken mag zoiets geen verrassing heten. Klassiek gevalletje FAFO dus, hoewel ook (juist?) puberale provocateurs het uiteraard niet verdienen om mishandeld te worden. Pliesie roept iedereen die weet wie deze Ajaxhooligan is op dat vooral aan hen te melden; GeenStijl roept supporters van beide clubs op minstens vijf jaar niet meer te mekkeren over dat verbod op uitsupporters in onderlinge duels.