Je verwacht het wel: De Spanje-correspondent van NRC Oumaima Abalhaj is er door de krant uitgegooid na intern onderzoek. Dat intern onderzoek, dat een beetje laat begon omdat de krant besloot eerst verschillende keren te liegen toen GeenStijl vragen stelde over een ongeloofwaardig artikel over datacenters, heeft uitgewezen dat "in een periode van 2022 tot 2025 in zeker acht artikelen ernstige fouten zijn gemaakt". Het blijkt nu dat Abalhaj zo'n beetje alles fout heeft gedaan wat je fout kunt doen. "De fouten variëren van het fingeren van bronnen of het fabriceren van citaten tot het niet vermelden van familiebanden met bronnen of het weglaten van bronvermelding."