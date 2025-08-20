Spanje-correspondent NRC weg na topic GeenStijl
Was nooit in Villanueva de Gallégo
Je verwacht het wel: De Spanje-correspondent van NRC Oumaima Abalhaj is er door de krant uitgegooid na intern onderzoek. Dat intern onderzoek, dat een beetje laat begon omdat de krant besloot eerst verschillende keren te liegen toen GeenStijl vragen stelde over een ongeloofwaardig artikel over datacenters, heeft uitgewezen dat "in een periode van 2022 tot 2025 in zeker acht artikelen ernstige fouten zijn gemaakt". Het blijkt nu dat Abalhaj zo'n beetje alles fout heeft gedaan wat je fout kunt doen. "De fouten variëren van het fingeren van bronnen of het fabriceren van citaten tot het niet vermelden van familiebanden met bronnen of het weglaten van bronvermelding."
GeenStijl, 24 juli:
NRC, nu:
Maar! Alles komt goed voor al die geschrokken NRC-lezers. "Uit gesprekken die NRC met de correspondent voerde blijkt dat ervaren werkdruk, eenzaamheid en grote prestatiedrang een rol speelden bij het begaan van fouten. Voor NRC geeft het onderzoek aanleiding om de NRC-code strikter te handhaven en controlemechanismes en begeleiding van auteurs te verbeteren."
