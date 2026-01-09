achtergrond

VIDEO! Geilopa filmt vrouw onder rokje

Wut? No monnie?

Het zit deze knettergeile trekbeer ook niet mee. Al z'n biljartvrienden op relaxvakantie naar Thailand. Toen ging z'n computer stuk en kon hij niet meer naar z'n favoriete websites. Vervolgens raakte hij z'n portemonnee kwijt waardoor z'n wandelrondje door Amsterdam-1012 niet doorging. Toen verdwaalde hij in een winkelcentrum en kwam hij pardoes terecht in de speelgoedwinkel. Toen liep er een vrouw de hele tijd in de weg. Van schrik liet hij z'n telefoon op de grond vallen, en toen hij het ding oppakte, leek het net of hij de mevrouw onder het rokje filmde. En in dat kader vraagt de politie Rotterdam uw aandacht voor het volgende. Gay Talese - Het voyeursmotel, heerlijk boek trouwens.

@Mosterd | 09-01-26 | 11:00 | 179 reacties

