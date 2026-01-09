VIDEO! Geilopa filmt vrouw onder rokje
Wut? No monnie?
Het zit deze knettergeile trekbeer ook niet mee. Al z'n biljartvrienden op relaxvakantie naar Thailand. Toen ging z'n computer stuk en kon hij niet meer naar z'n favoriete websites. Vervolgens raakte hij z'n portemonnee kwijt waardoor z'n wandelrondje door Amsterdam-1012 niet doorging. Toen verdwaalde hij in een winkelcentrum en kwam hij pardoes terecht in de speelgoedwinkel. Toen liep er een vrouw de hele tijd in de weg. Van schrik liet hij z'n telefoon op de grond vallen, en toen hij het ding oppakte, leek het net of hij de mevrouw onder het rokje filmde. En in dat kader vraagt de politie Rotterdam uw aandacht voor het volgende. Gay Talese - Het voyeursmotel, heerlijk boek trouwens.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
ZoekZoek. Klerelijers beroven toerist van horloge van 168 duizend euro in 020
Ja hoe kunnen wij nu ooit nog met een gerust hart over straat met onze horloges van 168 duizend euro
ZoekZoek! Gigantische klootviool die slechtziende 89-jarige vrouw oplicht
Spoel dit soort lui maar door de plee
Zoek! Derde Nederlander op Most Wanted List
Ja wij niet he Brian
ZoekZoek: Kopschoppers Orlando, Egilio en Kenley
Jantje, Pietje en Klaasje waren er ff niet