Verwarrend. Enerzijds is dit nu al de allerslechtste overheidscampagne van 2026 (Game over?!, lazer op, stelletje kleuters), anderzijds zijn mensen die zich voordoen als agent of bankmedewerker om omaatjes op te lichten vervelender dan Pieter Waterdrinker met een borrel op en een heule snelle internetverbinding. Enerzijds mogen zulke types best publiekelijk geshamed worden op digitale schermen langs de weg en in televisiereclames, anderzijds doen we dat vaak ook niet met geteisem dat van veel ergere zaken wordt verdacht dus waarom nu wel. Afijn, bent of kent u één van deze 100 pipo's, voor 23 maart melden is relatieve anonimiteit, na 23 maart melden is helemaal het bokje. Zoek: zoek.