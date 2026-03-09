ZoekZoek. HONDERD OPLICHTERS
Verwarrend. Enerzijds is dit nu al de allerslechtste overheidscampagne van 2026 (Game over?!, lazer op, stelletje kleuters), anderzijds zijn mensen die zich voordoen als agent of bankmedewerker om omaatjes op te lichten vervelender dan Pieter Waterdrinker met een borrel op en een heule snelle internetverbinding. Enerzijds mogen zulke types best publiekelijk geshamed worden op digitale schermen langs de weg en in televisiereclames, anderzijds doen we dat vaak ook niet met geteisem dat van veel ergere zaken wordt verdacht dus waarom nu wel. Afijn, bent of kent u één van deze 100 pipo's, voor 23 maart melden is relatieve anonimiteit, na 23 maart melden is helemaal het bokje. Zoek: zoek.
ZoekZoek! Uw buurman, collega of neef
Lock him up! [PS. De ontwikkelingen rond Iran volgt u hierrrr]
Waar is die iftar? HIER is die iftar
We zijn deze ramadan hopeloos op zoek naar een leuke en gezellige iftar om lekker te iftarren, voor jong en oud, voor man en vrouw, zonder (politie)honden maar mét alcohol. Hoeft niet eens gezond. Media, WIJS ONS DE WEG
ZoekZoek. Baldadige jongens beroven juwelier, slaan zaak kort en klein, bedreigen eigenaar met slagersmes
Soort belletje trek, maar dan anders
ZoekZoek. Galbak duwt 82-jarige vrouw tot twee keer toe op de grond
Dit gebeurde dus afgelopen augustus maar hartstikke mooi dat we nu ook beelden hebben
Agent die moslima schopte duikt onder met gezin na 'ernstige bedreigingen'
zouden mensen die (al dan niet anoniem) iemand bedreigen zelf weten hoe ontiegelijk sneu ze zijn
ZoekZoek. Stomkop berooft juwelier maar snapt niet hoe winkeldeur werkt
Je hebt dus duwen en trekken