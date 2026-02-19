Waar is die iftar? HIER is die iftar
We zijn deze ramadan hopeloos op zoek naar een leuke en gezellige iftar om lekker te iftarren, voor jong en oud, voor man en vrouw, zonder (politie)honden maar mét alcohol. Hoeft niet eens gezond. Media, WIJS ONS DE WEG
Iftar op een boot? Bekijk het lekker AD
Ja Arnhem slaan we ff over
Iftarren en daarna de koran lezen!
Iftarren met Máxima? Liever paintballen met Máxima
Haha nee zeg
Maar kun je er iftarren?
't Is een optie
In een KERK, in GORSSEL
Keuze: reuze
Iftar hier, iftar daar
En van de iftar Trouw. DE IFTAR!
Politie iftar al geweest?
Dan toch maar weer naar de GeenStijl iftar
Onze iftar upgraden?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Schots, scheef | 13-02-26 | 19:00 | 93 reacties
ZoekZoek. Baldadige jongens beroven juwelier, slaan zaak kort en klein, bedreigen eigenaar met slagersmes
Soort belletje trek, maar dan anders
@Schots, scheef | 10-02-26 | 14:59 | 129 reacties
ZoekZoek. Galbak duwt 82-jarige vrouw tot twee keer toe op de grond
Dit gebeurde dus afgelopen augustus maar hartstikke mooi dat we nu ook beelden hebben
@Dorbeck | 28-01-26 | 20:00 | 73 reacties
ZoekZoek. Stomkop berooft juwelier maar snapt niet hoe winkeldeur werkt
Je hebt dus duwen en trekken
@Schots, scheef | 23-01-26 | 20:45 | 19 reacties
ZoekZoek. Man om veel sigaretten bij te bietsen
Robin Hood met gele nicotinevlekken op zijn tengels
@Schots, scheef | 22-01-26 | 17:00 | 102 reacties
ZoekZoek. Pride Pyromaan steekt verkleedhokje en rijdende trein in brand
Verband tussen Pride en pyromanie overigens nog niet helemaal duidelijk
@Schots, scheef | 19-01-26 | 18:00 | 91 reacties
ZoekZoek. Gewetenloze hufter steelt voor €550 aan make-up bij Kruidvat
JE BLIJFT MET JE GORE TENGELS VAN DE MAKE-UP AF