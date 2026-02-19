achtergrond

Waar is die iftar? HIER is die iftar

We zijn deze ramadan hopeloos op zoek naar een leuke en gezellige iftar om lekker te iftarren, voor jong en oud, voor man en vrouw, zonder (politie)honden maar mét alcohol. Hoeft niet eens gezond. Media, WIJS ONS DE WEG

Iftar op een boot? Bekijk het lekker AD

een bericht van het AD over de ramadan

Ja Arnhem slaan we ff over

GroenLinks-PvdA houdt een iftar in malburgen, zo staat in de Gelderlander

Iftarren en daarna de koran lezen!

nog een bericht over de ramadan in het AD

Iftarren met Máxima? Liever paintballen met Máxima

RTL-bericht over Koningin Máxima die gaat iftarren in het Kurhaus

Haha nee zeg

het AD heeft weer een bericht over de ramadan, er is een speciale iftar voor vrouwen in Veenendaal

Maar kun je er iftarren?

ramadanbericht van de NOS

't Is een optie

in Leiden kun je volgens Sleutelstad iftarren in het Wereldmusuem

In een KERK, in GORSSEL

Gorssel iftarren

Keuze: reuze

er zijn ook bijzondere iftars, zo leren we uit een bericht van NH Nieuws

Iftar hier, iftar daar

NRC verheugt met de ramadan

En van de iftar Trouw. DE IFTAR!

Trouw schrijft bij monde van Babah Tarawally iets over de ramadan

Politie iftar al geweest?

politie doet mee aan een iftar

Dan toch maar weer naar de GeenStijl iftar

De succesvolle GeenStijl iftar

Onze iftar upgraden?

Tags: iftar, zoekzoek
@Dorbeck | 19-02-26 | 13:30 | 316 reacties

Reaguursels

