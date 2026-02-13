achtergrond

ZoekZoek. Baldadige jongens beroven juwelier, slaan zaak kort en klein, bedreigen eigenaar met slagersmes

Soort belletje trek, maar dan anders

Ach, de puberteit. Na school eindeloos buiten zwerven, op bankjes hangen, stiekem sigaretjes roken, een enkele keer een joint. Thuis gamen, huiswerk te lang uitstellen, huiswerk toch maken. Voetballen op het grasveld of pleintje om de hoek. Naar de bioscoop. Naar het centrum voor de winkelstraat, of naar een winkelcentrum. Ha, en dan natuurlijk naar de juwelier. Mondkapjes om, hamer tevoorschijn, slagersmes in de hand. Hele tent aan gort slaan! Overal glas, dat gillende wijf tot stilte manen met het mes. Buit meenemen, rennen. Struikelen, vliegensvlug weer opstaan, sprint hervatten. Schateren van het lachen. We did it! Tjonge, mooie tijd was dat.

Deze jongetjes sloegen dus toe in Capelle Aan den IJssel

Tags: zoekzoek, capelle aan den ijssel, jeugd
@Schots, scheef | 13-02-26 | 19:00 | 87 reacties

