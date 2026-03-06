Ja hallo GeenStijl hier LIVE vanuit Nederland, waar ieder moment een enorme golf Saharazand binnen kan vallen. Als een influencer in Dubai kijken we angstig naar het luchtruim, biddend dat de Korrels Des Doods niet recht in onze bek (of op onze autoruit) zullen neerdalen. Gelukkig hebben we ons voorbereid op het nakende stofgeweld door alle 'Het Saharazand komt, wat moet ik doen?'-artikelen alvast tot ons te nemen, zoals de Telegraaf, RTL, Omroep West, NOS, AD, Omroep Zeeland, RTV Drenthe en al die andere. De algehele boodschap leek te zijn dat we de auto vooral NIET moeten wassen. Maar ja, misschien moet je dat dan dus juist doen. MSM en zo. (Weedu nog dat het Saharazand ons allemaal een QR-code gaf? Of zo.) We hebben in ieder geval uit voorzorg het paard thuisgelaten en zijn per kameel naar GSHQ getrokken (dat blijkt in bepaalde wijken dus helemaal niet op te vallen, red.), draaien non-stop Enter Sandman (Anneke Grönloh mag ook) en hebben een fototoestel bij de hand want dat moest van de LINDA. Zand erover!