Heeft u genoten van de warme temperaturen van de afgelopen dagen? Van die heerlijke zonnestralen die uw huid kietelden terwijl u op het terras opdrinkbiertjes zat weg te tikken? Nou, die zijn binnenkort dus weer verdwenen, want de winter gaat in de herkansing met een koude-aanval vanuit de Noordpool. "Het gaat om 15 en 16 april, op die dagen wordt het koud." Hoe koud is nog onduidelijk, maar de mogelijkheid van sneeuw op uw auto en ijspegels aan uw neus ligt nog op tafel. Dat durven de professionele wolkenstaarders weliswaar nog niet te garanderen, maar we kunnen ons maar beter voorbereiden op het ergste. Dus haal die sneeuwschuiver en uw forenzenschaatsen uit het vet en vul het strooizout aan voordat de volgende ijstijd voor uw deur staat. U bent misschien wel klaar met de winter, maar de winter is nog niet klaar met u.