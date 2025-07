Dacht je deze zomer een zonnige wandelvakantie te ondernemen over de Alpen, had je je huttentocht al helemaal uitgestippeld of hoopte je van je welverdiende zomerrust te genieten aan een Zwitsers zwembad met een Aperól Spritz of glaasje Obstler in de hand? Zet er maar een dikke streep doorheen. Er is namelijk geen zomer in het Alpengebied. Er is daar sprake van ijskoud winterweer, met SNEEUW. Denken wij meteen: klimaatverandering is nu echt te ver gegaan. Maar dan komt een of andere jandoedel van Weerplaza, Floris Lafeber, ons in het AD vertellen dat het helemaal NIKS (nul, nada) te maken heeft met klimaatverandering. Die man zegt: "Een noordwestelijke stroming uit het poolgebied voert koelere lucht naar de Alpen en de lucht is behoorlijk vochtig op dit moment. Uit een aantal van die buien valt sneeuw. Het is toeval dat dit nu gebeurt. Het had ook over twee maanden kunnen gebeuren."

Wat? TOEVAL?!1!!? Hoe komt die klimaatontkenner daar in godsnaam bij? Hebben we dan voor niks jarenlang naar het NOS journaal gekeken, de Volkskrant gelezen en NRC doorgespit? Ons is juist verteld dat alle weessoorten, van extreem warm tot extreem koud, te maken hebben met klimaatverandering. Dat ALLES te maken heeft met klimaatverandering. En daarom voelt het als onze plicht om de AD-expert tegen te spreken. Met al die uit kwaliteitskranten en NOS journaals opgedane kennis zeggen wij: het is wél de schuld van klimaatverandering en D66, GroenLinks, Vollenbroek, Greta, Extinction Rebellion, CARICE VAN HOUTEN en De Wetenschap staan aan onze kant!