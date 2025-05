Genoeg is genoeg. Zelfs in de Marxistische heilstaat die we met z’n allen ‘De Randstad’ noemen. De zomer komt er weer aan en we weten allemaal wat dat betekent: hysterische millennials zullen weer te pas en te onpas door ‘s Neerlandsch straten marcheren met de vreedzame oproep om een en ander van de rivier tot de zee etnisch te zuiveren.

En daar zijn de dames en heren autoriteiten (m/v/x) wel een beetje klaar mee, als we De Telegraaf moeten geloven.

Ondertussen kunnen in Amsterdam de Floradorpers fluiten naar hun traditionele oudejaarsvuur, ‘omdat de hulpdiensten elders in de stad nodig zijn.’