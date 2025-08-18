"Geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden", dus we móéten de nationale cohesie eendrachtig waarborgen. Zijn we, het volk, voor of tegen? Uit een GeenStijl-poll onder 17,9 miljoen Nederlanders is gebleken dat we voor zijn. Echter wel met enkele kanttekeningen: satésaus hoort warm te zijn, dus het echte patatje oorlog laat zich er niet mee serveren. Maar voor al het overige ontbijt, lunch en groentes is het een uitkomst. Lovende review onderstaand. Waar overigens te zien is hoe het er toch keurig in twee kleuren uit lijkt te komen, mengen mag zelf!