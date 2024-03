Alle sjeu aan de 'samen''leving' onttrekken en het vervangen met shampoo uit veel te grote flessen die open gaan in uw reistas met alle gevolgen van dien. Of met die opzettelijk ontmenselijkende shampoo-pompen aan de muur waardoor u niet langer kunt ontkennen wat u werkelijk bent: een laboratorium-duif die enkel nog op een hendeltje kan duwen om iets te krijgen.

Bovendien mogen we hópen dat deze ramp zich tenminste vertaalt naar een prijsmindering, want die flesjes shampoo, conditioner, bodylotion zijn gewoon uw eigendom. En als we dat niet terugzien in de prijs, drie keer raden wie z'n handdoeken, badjassen, slippers, toiletpapier, kledinghangers, waterkoker en glazen niet meer terugziet op de kamer.

Oké dat durven we misschien niet, maar wat we wél durven en bovendien bindend adviseren is het meenemen van lege groothandel-shampooflessen en die tot aan de rand vullen voordat er ooit aan uitchecken gedacht wordt.