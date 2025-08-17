XR demonstreert tegen afschieten wolf want 'wolven hebben rust nodig'
De wolf heeft tijdens die 'Mars voor Bram' door het bos de kans om het grappigste ooit te doen
Wie ook weer aan hun Rad van Avontuur hebben gedraaid: de turbohippies van XR. Een protestmars tegen het afschieten van de probleemwolf want 'wolven hebben rust nodig'. Nu vinden wij dieren ook gaaf en hoeft die wolf van ons echt niet per se dood, maar als bij boeren en schaapsherders in een paar nachten hun levenswerk wordt verscheurd en er meerdere kinderen zijn aangevallen, dan wordt het wel een keer tijd om in te grijpen. Omdat we hier in Nederland alleen maar heel Nederlands kunnen omgaan met onvoorziene stresssituaties zitten we al maanden klem in PvdA'erig gepolder: heel veel gepraat, boe-roepen, wegjagen met een paintballguns, vergunningen, documenten, rapporten, meningen en politiek getrut, met als tijdelijke halfoplossing dat we met een paar tekstkarren duidelijk maken dat mensen het bos maar niet meer in moeten. Nou, als een wolf mensen en kinderen aanvalt, knal 'm dan maar lekker dood. Als er een nest hoornaars in de weg hangt bellen we ook de bestrijder. Lang verhaal kort: wolven hebben rust nodig. Maar als ze moeilijk doen, dan wel in een bos in Polen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
TEKSTKARREN bij Heuvelrug om wolf
Maar wat vindt Vrede voor Dieren eigenlijk van dode kinderen
XR Utrechtse Heuvelrug(?) wil afknallen wolf Bram stoppen met spandoek
Kijk ze nou toch eens staan, fier, onverzettelijk, getooid met Palliesjaal
Probleemwolf Bram wordt afgeknald
Nederland weer van ons
Volslagen idioten stelen twee kinderurnen van begraafplaats
Ongeveer het allerlaagste dat je als mens kunt doen, en dan nog een paar kilometer daaronder
EU-Parlement wil wolf extra snel kunnen afknallen
Donderdag al het uur van de wolf