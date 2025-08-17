Wie ook weer aan hun Rad van Avontuur hebben gedraaid: de turbohippies van XR. Een protestmars tegen het afschieten van de probleemwolf want 'wolven hebben rust nodig'. Nu vinden wij dieren ook gaaf en hoeft die wolf van ons echt niet per se dood, maar als bij boeren en schaapsherders in een paar nachten hun levenswerk wordt verscheurd en er meerdere kinderen zijn aangevallen, dan wordt het wel een keer tijd om in te grijpen. Omdat we hier in Nederland alleen maar heel Nederlands kunnen omgaan met onvoorziene stresssituaties zitten we al maanden klem in PvdA'erig gepolder: heel veel gepraat, boe-roepen, wegjagen met een paintballguns, vergunningen, documenten, rapporten, meningen en politiek getrut, met als tijdelijke halfoplossing dat we met een paar tekstkarren duidelijk maken dat mensen het bos maar niet meer in moeten. Nou, als een wolf mensen en kinderen aanvalt, knal 'm dan maar lekker dood. Als er een nest hoornaars in de weg hangt bellen we ook de bestrijder. Lang verhaal kort: wolven hebben rust nodig. Maar als ze moeilijk doen, dan wel in een bos in Polen.