Probleemwolf Hubertus onvindbaar, vergunning om 'm naar de 72 wolvinnen te rammen loopt af

Idee: lokkinderen inzetten

Welkom in Nederland! Er lopen hier circa 130 wolven rond met op de Veluwe de HOOGSTE WOLFDICHTHEID ter wereld. Dat kan natuurlijk alleen maar niet goed gaan, want tussen het verscheuren van schapen, pony's & honden door zet die eikelbijter z'n tandjes soms ook in mensen en kinderen. Zo is daar wolf GW3237m alias Bram, die tot 1 januari 2026 mag worden afgeschoten, maar die zich nu niet meer laat zien. Zo is daar wolf GW4003m alias springwolf alias Javier, die ondanks dat hij aan de lopende band schapen verscheurt en daarmee heel veel (hobby)boeren verneukt NIET mag worden afgeschoten - probeer het eerst maar eens met 'flapperlinten'. En zo is daar nog wolf GW4655m alias Hubertus, die wél mag worden afgeschoten, maar sinds mei onvindbaar is. Ook die vergunning loopt op 1 januari af. En daarna? Zitten we gewoon weer in de cracky carrousel van vergaderingen, rondetafelgesprekken, vergunningen, demonstraties, gekwaak, bezwaarprocedures, rechtszaken, zittingen, hoger beroepen, onderzoekscommissies, alternatieven en flapperlinten. Dit land.

Tags: wolf, waf, hap
@Mosterd | 14-11-25 | 15:00 | 120 reacties

