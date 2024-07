Blijf u te allen tijde bewust van uw vooroordelen, want technisch had het ook een hond kunnen zijn en men weet pas zeker of het een wolf betrof als de resultaten van de DNA-testen verschijnen. Feit blijft wel dat er afgelopen woensdagnacht in Ede een recordaantal van 47 schapen gedood zijn: 41 werden ter plekke doodgebeten, zes waren dusdanig gewond dat de dierenarts ze later in liet slapen. De totale groep bestond uit 88 schapen.

Gemeente Ede schrijft: "De kudde werd beschermd door een raster dat door BIJ12 geadviseerd wordt ter bescherming van schapen. Voorafgaand aan de nacht zijn de hekken gecontroleerd door het graasbedrijf en deze waren op dat moment op orde. De provincie is vandaag ter plaatse geweest en onderzoekt of het raster inderdaad aan de eisen voldeed en hoe het eventueel mogelijk is dat het niet geholpen heeft om de schapen te beschermen."

Oftewel: 'ze' evolueren. De schapenhouder is "zeer en zeer ontdaan," vorige week werden er in Wekerkom nog negen van zijn schapen gedood. De dierenarts die aanwezig was bij het euthanaseren vertelt:

"Het was heel naar. Je zag allemaal witte bolletjes in de wei liggen. Er was een schaap die niet meer overeind kon komen en daar lag dood te gaan. Er lagen dieren opengereten in het veld. Vaak met een open buik. Bij meerdere dieren was de luchtpijp geperforeerd."

Wake up sheeple.