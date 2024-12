Boeren & buitenlui gefeliciteerd! De wolf is niet langer een 'strikt beschermd' beest dat in het bos uw kinderen kan opvreten, het is alleen nog maar een 'beschermd' beest dat in het bos uw kinderen kan opvreten. Dat heeft de EU besloten. En niet omdat u niet meer zonder revolver over de Utrechtse Heuvelrug kan wandelen, maar omdat de PONY van Ursula von der Leyen is opgesmikkeld door zo'n knakker. Ja, dan heeft het natuurlijk wél ineens prioriteit. Al met al is het mega dat zo'n wolf er zélf voor heeft gekozen naar Nederland te banjeren, want ja, waarom hebben wij mensen eigenlijk meer recht om hier te zijn dan die wolf? Wij vinden dat er te veel EU-ambtenaren zijn maar die kunnen we ook niet zomaar afschieten. De waarheid ligt uiteraard ergens in het midden - het is immers ook niet leuk als een wolf aan je kind staat te knabbelen - dus u mag het weer uitvechten in DE POLL.