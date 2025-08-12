De Financial Times ging eens goed boven wat radarfoto's zitten en concludeerde dat 37 Europese bedrijven verspreid over 150 locaties hun productiefaciliteiten met maar liefst 7 miljoen vierkante meter uitgebreid hebben, voornamelijk met "excavations ahead of works, new buildings, fresh roads being paved and construction." Uitgebouwde locaties gingen van zo'n 790.000 vierkante meter naar 2,8 miljoen vierkante meter. En zo worden, in de woorden van FT, de voornemens en retoriek daarmee tot BETON EN STAAL die Europa's wapenindustrie verandert van "just-in-time peacetime production towards building an industrial base for a more sustained war footing." En zoals de voormalige directeur van NATO Arms Control William Alberque zegt; als het eenmaal rolt, dan rolt het. "These are deep and structural changes that will transform the defence industry in the medium to long term. Once you’re mass-producing shells, the metals and explosives start flowing, which drops the cost and complexity of missile production." De eeuwige vraag is overigens: áls het eenmaal rolt, kun je het dan nog wel stoppen, of krijgt de industrie een eigen leven die de vraag aan begint te wakkeren, zodat hun aanbod maar afgenomen wordt? Waarschijnlijk is de uitbreiding van Nederlands bedrijf Van Halteren Technologies en het in Nederland gevestigde Duits-Franse Krauss-Maffei Wegmann & Nexter ook meegenomen in de radaranalyse.