RWS Appreciation Avond in Het StamCafé
we strooien kudos
Door het aantal incidenten kunnen onze weginspecteurs niet overal op tijd bij zijn. Bij afrit Utrecht-Langerak (#A2) proberen weggebruikers elkaar zo goed mogelijk te helpen om verder te komen. https://t.co/DvlAzjUEi9 pic.twitter.com/PHGqRKVp9Z— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 5, 2026
Nee, u hoeft niet zometeen om 22:22 uur op de stoep te gaan staan om te klappen voor de hardwerkende sneeuwschuivers en zoutstrooiers. Maar een bescheiden knikje danwel ouderwetse hat/tip en/of virtuele boks zou wel op z'n plaats zijn. WANT WAT HEBBEN ZE HARD GEWERKT, die jongens en meisjes van Rijkswaterstaat en de VerkeersInfo. En demense maar aan hun RWS-koppen zeuren, dat er te weinig schuivers zijn, dat in Oostenrijk wel zand/split gestrooid wordt, dat zout niet werkt op ZOAB, dat Finland nooit problemen heeft met "winterse neerslag", dat de Nationale Strooikaart een HOAX is en dat hun eigen oprit zelfs na 8 uur na Code Oranje nog spiegelglad was. Diezelfde zeurmensen waren met oud & nieuw nog gedragsdeskundige jaarwisselingen, specialist neogotische kruisbasilieken, daarna scholar Internationaal Recht, en nu opeens weten ze alles van neometeorologische gladheidsbestrijding. NIKS VAN AANTREKKEN, jongens en meisjes van RWS, allemaal zeikers met een rijbewijs van altijdgeslaagd en winterbanden van de Temu en natuurlijk een abo op de Volkskrant. En huldoos voor de geduldige beantwoordingen op al die stomme opmerkingen/replies op voornoemde rws-accounts. Boks & succes deze week!
Argumentum ad Helvetiam
Waarom Zwitserse en Zweedse treinen doorrijden bij sneeuw en de onze niet https://t.co/doE18FohYk— AD.nl (@ADnl) January 5, 2026
In de #Randstad en Noord-Holland komen alweer enkele sneeuwbuien voor die vanaf de Noordzee het land op trekken. Opletten dus voor gladheid en soms slecht zicht. In het binnenland op veel plaatsen al vorst en dus gladheid door bevriezing. pic.twitter.com/7a49d9D3WC— ➡️ Robert de Vries (@weermanrobert) January 5, 2026
🤯 De weersituatie deze week is ééntje om goed te monitoren. Diverse weermodellen komen met veel sneeuw in de Benelux. Voorlopig focus op Nederland waar tot zondag mogelijk +30cm extra #sneeuw kan vallen in meest (on)gunstig scenario. Extra kader in de #weervideo:… pic.twitter.com/xzOCNfe8NL— NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) January 5, 2026
