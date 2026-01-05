achtergrond

RWS Appreciation Avond in Het StamCafé

we strooien kudos

Nee, u hoeft niet zometeen om 22:22 uur op de stoep te gaan staan om te klappen voor de hardwerkende sneeuwschuivers en zoutstrooiers. Maar een bescheiden knikje danwel ouderwetse hat/tip en/of virtuele boks zou wel op z'n plaats zijn. WANT WAT HEBBEN ZE HARD GEWERKT, die jongens en meisjes van Rijkswaterstaat en de VerkeersInfo. En demense maar aan hun RWS-koppen zeuren, dat er te weinig schuivers zijn, dat in Oostenrijk wel zand/split gestrooid wordt, dat zout niet werkt op ZOAB, dat Finland nooit problemen heeft met "winterse neerslag", dat de Nationale Strooikaart een HOAX is en dat hun eigen oprit zelfs na 8 uur na Code Oranje nog spiegelglad was. Diezelfde zeurmensen waren met oud & nieuw nog gedragsdeskundige jaarwisselingen, specialist neogotische kruisbasilieken, daarna scholar Internationaal Recht, en nu opeens weten ze alles van neometeorologische gladheidsbestrijding. NIKS VAN AANTREKKEN, jongens en meisjes van RWS, allemaal zeikers met een rijbewijs van altijdgeslaagd en winterbanden van de Temu en natuurlijk een abo op de Volkskrant. En huldoos voor de geduldige beantwoordingen op al die stomme opmerkingen/replies op voornoemde rws-accounts. Boks & succes deze week!

Tags: rws, gladheid, sneeuw, file
@Pritt Stift | 05-01-26 | 22:00

