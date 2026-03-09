achtergrond

TERUGKIJKEN. Tante Bel blaast commissiedebat over integratie omver

DING DONG

(LIVEBLOG IRAN HIER)

Zeau. Ergens in een zaaltje in Den Haag zaten wat Kamerleden te vergaderen over het onderdeel 'integratie' op de begroting van Sociale Zaken en toen was woord opeens aan het nieuwe Kamerlid A. Nanninga van de fractie JA21. En hee. Die kennen wij. Kom voor de analyse van de mislukte integratie, blijf voor de uitstekende riposte op het doodvermoeiende argumentum ad dobbernegerum cum oude sarcastiste tweetjes van DENK'er Ergin met de nu al klassieke uitsmijter: "Joden in Nederland zijn niet bang voor Annabel Nanninga." Is wel zo.
Livestream rest van het debat: na de breek (zojuist een kwartier geschorst voor de iftar van Ergin).

09-03-26 | 19:00

