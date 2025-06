De stille meerderheid wil niet naar de pannenkoekenboot, de stille meerderheid wil iemand die de hele dag in talkshows aan het vertellen is hoe de man aan wie ze haar plek als staatssecretaris te danken heeft de Nederlandse politiek kapot maakt! Nou ja, stille meerderheid, het is vooralsnog een enigszins opvallende minderheid van 6 procent van Nederland die volgens de nieuwste EenVandaag-peiling op JA21 gaat stemmen en aangezien er verder weinig verandert (PVV nog steeds op 1, op ruime afstand gevolgd GL-PvdA en VVD) is HET COENRADIE-EFFECT van 2 naar 9 zetels het grote nieuws. Vanavond/morgen/overmorgen/alle drie bespreken we Het Ingrid Coenradie Effect aan een talkshowtafel bij Ingrid Coenradie in de buurt samen met Ingrid Coenradie. Ook aan tafel: Sjraar van Tegelen, de enige talkshowhost van Nederland die Ingrid Coenradie nog niet aan tafel heeft gehad. Coenradie.