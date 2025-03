Ja iedereen kan dus wel de hele tijd roepen dat de PVV geen alternatieven heeft voor het eerder vrijlaten van gevangenen, maar die heeft de PVV dus wel. Kamerlid Emiel van Dijk stelt vanochtend in het Kamerdebat voor om gevangenen met zijn achten op een cel te zetten, en desnoods staand te laten slapen. Onze inschatting: daar krijgt hij geen meerderheid voor. Maar wel: Joost Eerdmans (JA21) op de kast. Dat is nog eens een andere discussie dan de vraag of gevangenisstraffen überhaupt wel zin hebben.