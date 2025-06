30 augustus 2024 - Kabinet-Schoof alwéér bijna gevallen. Pieter Omtzigt weigert de begroting te steunen, Dilan Yesilgöz maakt ruzie met Omtzigt en Geert Wilders treedt op als vredespaus - HABEMUS BEGROTING! Later wordt duidelijk dat de uitermate stabiele Omtzigt 'schreeuwde en huilde' en iedereen elkaar naar het leven stond.

11 september 2024 - Pieter Omtzigt is the hero Den Haag deserves, but not the one it needs right now. Ofzo. Hij is de normaalste van het stel, maar helaas niet de stabielste. Hij doet een stap terug.

Oktober 2024 - Heel erg veel extreem vermoeiend gedoe met de noodwet. Geert Wilders geeft de noodwet op. Wel komt er een ASIELDEAL want er is wel nood, maar geen spoed, maar wel een crisis en dus wordt er op de komma een compromis gesloten over nood-light, of spoed-plus, of turbocrisis-min.

November 2024 - De eerste bewindslieden van NSC kiezen het hazenpad of worden onthoofd. Geert Wilders geeft Folkert Idsinga het laatste zetje en Nora Achahbar stapt op wegens 'racistische uitspraken' tijdens de ministerraad. Het kabinet staat maar weer eens op vallen. De racistische uitspraken zouden zijn gedaan door VVD'er (!) Eelco Heinen, maar later zegt Achahbar dat er helemaal geen racistische uitspraken zijn gedaan. Wel hekelt ze 'minder minder minder'-uitspraken. Ook NSC-Kamerleden Femke Zeedijk en Rosanne Krantjebeller naaien eruit.