Daar dacht staatssecretaris Idsinga van Belastingen even weg te komen met het bestempelen van zijn forse buit aandelen als privéaangelegenheid, maar daar wordt een stokje voor gestoken. De Tweede Kamer heeft namelijk zoiets van PRIVÉAANGELEGENHEID ME HOL je gaat nota bene over de BELASTING meneertje, en eist dat er voor maandag 12 uur een verantwoording van Idsinga over zijn privébelangen ligt. Het is voor Geert Wilders een mooie gelegenheid om even de Goed Bestuur-warriors van NSC terug te pakken. Na een cynisch tweetje op dinsdag stemde de PVV vandaag dan ook in met het ultimatum-voorstel van GroenLinks-PvdA, D66, DENK en PvdD. Kortom HET IS WEER EXTRAPARLEMENTAIR GEZELLIG.

Een kabinetscrisis in wording, maar hoe dan ook pijnlijk voor Idsinga en NSC. Als hij voet bij stuk houdt en de deadline van de Kamer negeert: hommeles. Als hij netjes zijn portefeuille openbaart is er ongetwijfeld iets te zeiken over waar hij in investeert en dus: hommeles. Idsinga is overigens een recent bekeerde VVD'er, dan ligt in opspraak raken van huis uit toch sneller op de loer. Bekeerde VVD'ers zijn wel weer minder eng dan bekeerde PVV'ers.