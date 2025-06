ANP-foto, 4 juno. Een breeduit lachende Marjolein Faber bij het Catshuis. Omdat ze binnenkort verlost is van die onwerkbare kliek zuigende treiterende uit hun neus vretende rijksambtenaren die 11 maanden lang uit het raam staarden, plotseling ziek werden, chocopasta op de dossier smeerden, en om de haverklap met zwangerschapsverlof moesten danwel anderszins absent waren. Daar wordt zelfs Fabertje vrolijk van! Waar we ook vrolijk van worden zijn de Ingezonden Brieven in de Timmerkrant. Daar zijn ze nu BOOS dat ook PVV-ers wachtgeld krijgen. Wel potverdrie! VAN BELASTINGGELD! Hahaha. En het wordt nog veel pijnlijker voor de Cornelissen van dit land. Faber wordt ook nog ambassadeur in de VS. Martin Bosma wordt straks burgemeester van Amsterdam, Barry Madlener krijgt Utrecht (130 op de A2, A27 achttienbaans), Klever gaat naar de VN, Agema wordt manager van Leon en verkoopt 12 x Ahoy uit, en de rest naar Shell. Wen er maar aan!