DUURT TE LANG! Er wordt helegaar niet gewerkt aan terugkeer, de grenzen staan nog steeds WAGENWIJD open, de asielinstromiërs komen wekelijks met busladingen tegelijk binnen (keiharde cijfers), burgemeester Dijksma die om mariniers zit te gillen wegens tuigh van de richel in Utrecht. Wilders die er doorheen komt fietsen (op een fatbike) met zijn Tien Punten Plan. En dan staat er heel genuanceerd in de nuancekrant De Telegraaf dat asielminister Faber het eigenlijk best goed doet.

Faber en haar team hebben er eigenlijk behoorlijk de sokken in, wordt opgemerkt. Gemiddeld duurt een wetstraject 352 dagen. Langs die lat gemeten ligt de PVV-minister prima op koers.

Hahaha. Trap er niet in. Het gaat echt waardeloos. Het gaat slecht. Het gaat beroerd. Hier hebben we niet op gestemd. En waarom het zo waardeloos gaat, staat ook in de T. maar je moet er even naar zoeken. DE VELDPARTIJEN

Ze kan bovendien onnodig horkerig zijn, dat helpt bepaald niet in de omgang met veldpartijen die Faber voor de uitwerking van haar asielplannen nodig heeft: het COA, de IND en gemeenten.

COA is een VVD-vehikel, IND is een D66-bolwerk, en Gemeenten krijgen 30.000 de neus.

En het probleem meneer dat blijft...