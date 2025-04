Het is vandaag Goede Vrijdag (gefeliciteerd aan al onze lezers die dat vieren) en om dat te vieren hebben ze zich bij de Telegraaf verdiept in de Google Trends van dit moment. En wat blijkt? Veel Nederlanders (nou ja veel, in de trending lijst van Google staat 'is goede vrijdag een vrije dag' net boven 'eddy zoey' en net onder 'gordelroos') willen op Goede Vrijdag weten of Goede Vrijdag een vrije dag is. Het antwoord is: dat hangt er vanaf. Als je op Goede Vrijdag niet op je werk bent, heb je waarschijnlijk vrij. Als je op Goede Vrijdag wel op je werk bent, maar toch zit te googelen of Goede Vrijdag een vrije dag is, heb je niet zoveel te doen op je werk en word je mogelijk binnenkort vervangen door AI en/of Alexander Klöpping en/of een ex-consultant die na het lezen van het boek van Simon van Teutem tot inkeer is gekomen. Goed. Vrijdag dus. Hier staat de House Top 1000 aan. Is het al tijd voor bier?