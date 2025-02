Kijk als het ABP twee weken geleden gewoon all in was gegaan op RKC-NAC 5-0 dan had iedere ambtenaar van zijn pensioen kunnen genieten op de Malediven, maar in plaats daarvan heeft het grootste pensioenfonds van de EU vorig jaar in het derde kwartaal alle aandelen Tesla, Meta (Facebook & Whatsapp) en Alphabet (Google) verkocht (en nog 897 andere bedrijven maar als wij dat in de kop zetten dan klikt u niet en gaat u dierennieuws op AD.nl lezen). Volgens topman Harmen van Wijnen ("Wij zijn agnostisch wat Trump betreft") is dat niet woke, maar gewoon verstandig beleggen. "Als je onze criteria naast deze bedrijven legt, dan passen zij er met name niet bij vanwege onze voorwaarden voor goed bestuur." Nou. Weten we dat ook weer. Het ABP heeft trouwens nog wel aandelen in Nvidia, Microsoft, Apple en Amazon, die worden kennelijk wel goed bestuurd. Eet dat, Joop van den Ende.