Frequent flyer Paul Rosenmöller stopt volgende week als toezichthouder bij het ABP, bekend van internet. "De bestuurder, tevens Eerste Kamerlid voor PvdA/GL, zou aanvankelijk per 1 december 2025 stoppen bij het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijspersoneel. Nu legt hij zijn werk al per 1 maart neer." Heeft allemaal te maken met BLA BLA WERK BLA BLA PRIVE BLA BLA BALANS. "De kritiek op mogelijke belangenverstrengeling – ABP is qua vermogen het grootste Nederlandse fonds en pensioen is de laatste jaren in Den Haag een gevoelig onderwerp – heeft met zijn voortijdig vertrek niets van doen, zegt de woordvoerster." Helemaal niet hoor, en er is júíst géén sprake van paniekvoetbal! "ABP heeft de jongere vervanger waarnaar het sinds vorig jaar april op zoek is, nog niet gevonden. „De werving daarvoor is nog gaande”, zegt de woordvoerder van het fonds." Niks aan de handa. Gewoon doorlopen aub.