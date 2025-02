Okee even een disclaimer: er staan ook behartenswaardige dingen in dit opiniestuk van 'de Amsterdamse togadragers' over aanvallen op de rechtsstaat. Want ze hebben gewoon gelijk met de constatering dat ministers die hun huiswerk niet doen en Tweede Kamerleden die slechte wetten maken niet moeten mekkeren als besluiten worden teruggedraaid of die wetten vervelende consequenties hebben. En rechters bedreigen is stom.

Maar kom op hee.

Wat een jankverhaal verder zeg. Uitgerekend de rechtbank Amsterdam en de deken van de Orde van Advocaten van Amsterdam, die nog niet zo lang geleden in de zaak tegen het Algemeen Dagblad met een bizarre voeging en een bizarre (en door het Hof vernietigde) uitspraak de vrije pers en de vrijheid van meningsuiting aanvielen, gaan nu op een extreme vage en algemene toon lopen miemelen dat er wel eens kritiek is op rechterlijke uitspraken.

En dat dan samen met het OM Amsterdam, dat de verdenking op zich liet met twee maten te meten door Akwasi keer op keer op keer te laten gaan en ondertussen Thierry Baudet tot aan de poorten van de TikTok-hel lastig te vallen over een paar filmpjes. En dat is ook het OM Amsterdam dat weigerde uitleg te geven over een absurde draai in de zaak tegen de chauffeur met een verhoogde suikerspiegel die op Amsterdam Centraal op toeristen inreed, en het OM dat XR-demonstranten niet vervolgt als ze snelwegen blokkeren (en dan nu schrijft "Wie toch gaat demonstreren, al heeft de burgemeester dat verboden en heeft de rechter dat verbod goedgekeurd, ondermijnt het gezag", ja kom nou, wie is hier nou aan het ondermijnen).

En die schrijven dus met zijn drieën over de 'bedreiging' van de rechtsstaat: "rechterlijke uitspraken worden afgedaan als ’ook maar een mening’". Oh jee. Mensen zijn het wel eens niet eens met uitspraken van rechters en uiten die kritiek zonder eerst te zeggen hoe geweldig en doordacht al die uitspraken wel niet zijn. Wat erg zeg. Bel de krant.

Het ding met rechterlijke uitspraken is nou juist dat ze verstrekkende gevolgen hebben voor de levens van mensen. Dat is nou net waarom mensen het met die uitspraken oneens moeten mogen zijn. Het is aan togadragers om die uitspraken te verdedigen (en eventueel te laten zien hoe fouten, zoals in het toeslagenschandaal of bij de eerder genoemde rechterlijke aanval op de persvrijheid, hersteld worden) en uit te leggen. Die uitleg beginnen met een hooghartig 'onze meningen zijn feiten' lijkt ons niet echt een lekkere basis.

Bovendien steekt het nogal dat in dit stuk over bedreigingen van de rechtsstaat met geen woord, maar dan ook echt geen woord, wordt gerept over de enorme olifant in de rechtkamer: de daadwerkelijke bedreiging van onze rechtsstaat door de georganiseerde misdaad. Zo werden de broer, de advocaat en de adviseur van kroongetuige Nabil B. vermoord in een zaak waarin het OM keer op keer blunderde. Wij kunnen ernaast zitten, maar de dreiging die dat met zich meebrengt is toch een stukkie serieuzer dan een paar schuimbekkende toetsenbordridders op sociale media.

Kortom: prima dat rechters, het OM en de advocatuur zich mengen in het publieke debat, maar de volgende keer graag met wat concretere stellingen dan 'alle kritiek op ons is stom'. Want dat is, hoe diepgevoeld ook, ook maar gewoon een mening.