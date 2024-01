Hee maar dit is gek. De T. meldt vandaag dat de Amsterdamse Orde van Advocaten zich gevoegd zou hebben in de rechtszaak van Royce de Vries tegen het Algemeen Dagblad. "Het AD wil nu een artikel publiceren met nieuwe informatie over Kasem. Royce de Vries wil de publicatie tegenhouden. De orde van advocaten zou hem hierbij steunen en alle door De Vries opgenomen tapes van het AD eisen, maar geeft geen commentaar." De deken die de zaak behandelt is mevrouw Rumora, maar de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft in totaal twee dekens. En die ándere deken is Jacqueline Schaap, jarenlang advocaat van... Peter R. de Vries. Is de Orde misschien bang dat Peter ook gesprekken met haar stiekem heeft opgenomen? Of is suggereren dat de Orde een ander belang dient dan de rechtsstaat abject en infaam? Wij zijn reuze benieuwd, maar de zaak dient vandaag achter gesloten deuren. Hebben de partijen in ieder geval allemaal een alibi.