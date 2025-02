Wat begon als een klein bedrijf vanuit huis, is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de Nederlandse bedrijfskledingmarkt

Wat begon als een onschuldig uitje naar nachtclub Pacha eindigt waarschijnlijk in een jarenlange gevangenisstraf voor een 23-jarige Brit die langere tijd in Amsterdam woonde

Wat begon als een volksopstand in 2011, eindigde in een verwoestende oorlog waarin regionale en internationale machten – waaronder Iran, de Golfstaten, Rusland en de Verenigde Staten – een grote rol speelden

Wat begon als een inhoudelijk debat, mondde uit in onenigheid over de vorm

Wat begon als een onverwachte wending in haar leven, zou uitgroeien tot haar ware roeping

Wat begon als een leuke bezigheid met hun dochter Selina, is inmiddels uitgegroeid tot een ware passie

Wat begon als een bescheiden vraag binnen het bestuur (“Doen we nog iets aan het 90-jarig bestaan?”), groeide uit tot een gedenkwaardige dag vol emotie, sport en feest

Wat begon als een kleine schoonheidssalon bij haar ouders thuis, is uitgegroeid tot een succesvolle kliniek gespecialiseerd in permanente make-up en laserbehandelingen

Wat begon als een wild idee op 12 oktober, is inmiddels uitgegroeid tot een imposante wagen die op 22 februari zijn debuut zal maken tijdens de verlichte optocht in Buurse

Wat begon als een droom, is inmiddels werkelijkheid geworden: Tisainy werkt hard aan haar doelen en is vastberaden om niet alleen de kroon te winnen, maar ook een belangrijke boodschap te verspreiden

Wat begon als een krankzinnig idee krijgt steeds meer vorm

Wat begon als een kleine christelijke partij, groeide uit tot een serieuze speler in politiek Den Haag

Wat begon als een klein brouwerijtje groeide uiteindelijk uit tot een van de beste brouwers ter wereld

Wat begon als een uitvoeringsinstructie, is inmiddels uitgegroeid tot een storm van controverses

Wat begon als een droom, eindigt in een nachtmerrie voor McFerran

Wat begon als een gewone middag op een zonovergoten strand, eindigde in een tragedie die de hele gemeenschap van het Australische Bribie Island voor de kust van Queensland in diepe rouw heeft gedompeld

Wat begon als een geintje, is uitgegroeid tot een groot evenement

Wat begon als een kleinigheidje voor vrienden en familie, neemt inmiddels serieuze vormen aan: iedereen wil het embleem hebben

Wat begon als een routinecontrole bij de 20-wekenecho, veranderde het leven van het gezin Jongejans-Merts uit Winkel voorgoed

Wat begon als een klein project van groen- en duurzaamheidslievende fanatiekelingen, ontvouwt zich tot iets waar een markt voor blijkt te zijn

Wat begon als een eenmalig klusproject in een oude kippenschuur, groeide dit jaar uit tot een serieuze onderneming

Wat begon als een grap, is uitgegroeid tot prestigieus dartstoernooi: de Saen Trophy is toe aan de 21e editie

Wat begon als een knusse school met een handvol kinderen, is uitgegroeid tot een school voor honderden Eindhovense basisschoolleerlingen

Wat begon als een particulier initiatief van de Veense Arjanne Holsappel, is uitgegroeid tot een officiële stichting

Wat begon als een oproep voor een wagen die tegen een gevel was gereden, eindigde in een gewelddadige confrontatie

Wat begon als een kleinschalig softwarebedrijf in Sneek, is uitgegroeid tot een toonaangevend digitaal bureau met een focus op innovatieve technologie en duurzame klantrelaties

Wat begon als een geintje leidde zaterdag op het Kerkplein in Den Bosch al snel tot serieuze en diepgaande gesprekken

Wat begon als een kleine, lokale bakkerij in IJsselmuiden is uitgegroeid tot een internationale speler in de broodjesmarkt

Wat begon als een idee om zijn kleine neefje voor te kunnen lezen, groeide uit tot een podcast waar al meer dan 240.000 keer naar geluisterd is

Wat begon als een grapje, is nu een vast gegeven op zijn kantoor

Wat begon als een film is inmiddels een franchise met zes delen en veel fans wereldwijd

Wat begon als een wandeling langs een aantal kerststallen in het buitengebied van Best, is uitgegroeid tot een ruim zeven kilometer lange wandel- of fietstocht langs meer dan 100 verlichte kerststallen, met als hoogtepunten de levensgrote kerststal, de herberg en de gezellige meezingavond op 27 december

Wat begon als een kennismaking tijdens de inwerkperiode van de nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken van Ede, Dirk Duijzer, kreeg een onverwachte wending

Wat begon als een idee tijdens een borrel, leidde tot een onverwachte doorbraak in het onderzoek naar resistente bacteriën

Wat begon als een kleine, individuele stap naar een duurzamere wereld, groeide uit tot iets veel groters

Wat begon als een eenmalige carnavalsstunt, is in elf jaar uitgegroeid tot een icoon van het Hulster carnaval

Wat begon als een hobby na meerdere knieblessures als voetballer bij Blauw Wit, groeide al snel uit tot een serieuze passie

Wat begon als een kleine startup, is door jouw visie en leiderschap uitgegroeid tot een innovatief en toonaangevend bedrijf

Wat begon als een grapje, is inmiddels een jaarlijks terugkerend sportief hoogtepunt

Wat begon als een mooie zonnige dag, is geëindigd in een nachtmerrie

Wat begon als een kleinschalige afspraak tussen een paar familieleden groeide uit tot een breed gedragen initiatief

Wat begon als een vlindertuin, is nu een concept met alles erop en eraan

Wat begon als een simpele vraag over een uitkering, eindigde in een financieel drama dat hen nu al anderhalf jaar in zijn greep houdt

Wat begon als een coronakapsel is nu een bos vol ‘grijze glitters’, waarmee ze een voorbeeld is voor een groeiende groep vrouwen - ook jongere - met een grijze coupe