Het is niet zo ingewikkeld te weten wat activiste Elise H. dreef tot haar verstoring van de Nationale Dodenherdenking, ze schreeuwde zelf namelijk heel hard 'Free Palestine', dus het zal wel iets met Palestina te maken hebben.

Maar ja. Bij het AD willen ze iedereen de hele dag opvoeden (zo moet je tanken, zo moet je eten, zo moet je trakteren) en nu moet de lezer dus weten wat Elise H. dreef. Dus spreekt het AD met haar advocaat en een bevriende activist, maar niet met Elise zelf want die is "oprecht ontdaan" en "wil daarom voorlopig even uit de publiciteit blijven". Het profiel leidt tot pareltjes als: "Noem haar radicaal, noem haar activistisch of werkschuwtuig - de geuzenaam die ze zichzelf geeft op X - , één ding is zeker: Elise laat zich leiden door haar gevoel te moeten strijden tegen onrecht." Welja.

Overigens heeft Elise zich volgens advocaat Willem Jebbink tijdens de twee minuten stilte keurig gedragen. "Ze hield een Palestijnse vlag vast, om aandacht te vragen voor de doden in Gaza. Maar dat was het dan ook. Ze hield zich netjes aan de twee minuten stilte." Toch wel gek dan dat de politie haar al tijdens het Wilhelmus afvoerde.

Helemaal onder aan het artikel komen we ook nog te weten dat de politie aanwezingen heeft dat Elise 'geweld niet zou schuwen, als het puntje bij paaltje komt'. Lekker dan. En als het puntje dan bij het paaltje is gekomen, weten we tenminste wat haar dreef. Een gevoel te moeten strijden tegen onrecht.