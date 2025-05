Gisteren was heel Nederland twee minuten stil. Heel Nederland? Nee, bij u om de hoek reed er natuurlijk net een bezorgscooter langs en op de Dam werden zes actievoerders opgepakt omdat ze de twee minuten stilte verstoorden. Over vrijheid gesproken: weet u nog, een maandje geleden, toen de politie in Amersfoort op de stoep stond (en niet naar binnen ging) bij een "activiste" voor een best vriendelijk maar burgerrechtelijk nogal onhandig praatje, waar toen allemaal enorme door RTL Nieuws aangezwengelde ophef over was wegens INTIMIDATIE en waarvoor de politie destijds zelfs excuses aanbood? Nou, dat is dus dezelfde mevrouw die Free Palestine aan het schreeuwen was en daarvoor is opgepakt! Wat een toeval! Nou ja, vrijheid is er voor iedereen, ook voor werkschuw tuig, dus we hopen dat Elise er maar weer snel van kan genieten.