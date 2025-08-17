Allah Akbar! De sultans van DENK hebben de vredeswaterpijp gerookt in het buurthuis. Het partijbestuur dondert op en van het trio Vetbol, Pillenbek en Glimpak keert Tunahan Kuzu terug om het voorzitterschap (dus niet het lijsttrekkerschap) op zich te nemen. Kuzu werd in het verleden nog weggestuurd omdat hij zijn broekkebab in de saus van de verkeerde vrouw had gedoopt. Hij gaat nu met andere nieuwe bestuursleden over een nieuwe kandidatenlijst. Daar was heibel over omdat de Kamerfractie Dogukan Ergin (weer) op plekje twee wilde hebben, terwijl het partijbestuur een hoofddoek voorin de bus wilde zetten. Of het walgelijke ventje Stephan van Baarle nu weer terugkeert op de lijst is nog niet bekend: hij wordt niet genoemd in het persbericht en zijn woordvoerder is volgens De T. niet bereikbaar.