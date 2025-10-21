Media die de rechtsstatelijke klok hebben horen luiden en hopen dat de klepel aan de goede kant van de geschiedenis hangt zijn al anderhalve dag lang helemaal overstuur over dit rapport van de Orde van Advocaten (bekend van: totaal geklootviool in de zaak-Khalid Kasem) waarin plannen als 'mensen die een snelweg blokkeren meteen oppakken' als GEVAAR VOOR DE RECHTSSTAAT worden gezien omdat het de grondrechten van verwende Extcintion Rebellion boomers en/of nepobaby's aantast. Toen een bekend advocatenkantoor jarenlang namens de Staat mensen kapotmaakte hoorde je de Orde van Advocaten niet, maar dat geheel terzake edoch terzijde. Enniewee, nu blijkt de Orde ook nog een telfout te hebben gemaakt. Een poging die stiekempjes weg te moffelen is nu in het gezicht van de togadragers ontploft, want NRC Handelsblad (daar zijn ze altijd erg scherp op dingen die niet kloppen) heeft het ontdekt. Voor de meeschrijvers: het programma van DENK is géén bedreiging voor de rechtsstaat, kijk maar naar Ankara (of het interne bestuur van DENK), daar gaat het juist super goed met de rechtsstaat, als u de rechtsstaat een warm hart toedraagt moet u juist op DENK stemmen.

