De journalisten bij TRT World zijn eigenlijk communicatiemedewerkers in dienst van Erdogan, dus reuze interessant door wat voor bril zij naar Nederland kijken en met wat voor opgeklopte zooi ze thuiskomen. De tweedelige serie Muslims: Dutch 'others' begint ronkend en er is ontzettend dramatische muziek onder gemonteerd, vermoedelijk om te maskeren dat de makers er eigenlijk niet in geslaagd zijn serieuze vormen van islamofobie te vinden. De twee afleveringen zijn beide portretten. Eerst komt islamoloog Anne Dijk (bekend van tv) aan het woord. Enorm gejammer en een werkelijk ondoorgrondelijk bekeringsverhaal, om vervolgens als voornaamste voorbeeld van geïnstitutionaliseerde islamofobie aan te halen dat Nederlanders door het onderwijs dat ze genieten vaak pro-Israël zijn. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als islamofoob zijn, maar goed, weet zij veel, het bekt wel lekker, en in Turkije staan de kijkertjes ongetwijfeld op de banken. In aflevering twee is dinges van DENK (wel aardig over moslims, red.) aan het woord, en zien we tussendoor wat uitspraken van Wilders (niet aardig over moslims, red.). Ook krijgen we nog een nieuwsbericht onder ogen over meneer Van Vlimmeren, die zijn toevalligerwijs islamitische buurman doodschoot. Helaas, slecht voorbeeld: hoe graag een aantal opinieprominenten het ook had gewild, de rechter vond geen aanknopingspunten voor een racistisch motief.

Nou nou, poeh poeh.