En weet u wat juist goed is? Een Volkskrant-columnist die over een moord waarvan niemand, behalve de dader, weet wat het motief is en waarover nog een hoop moet worden uitgezocht , getuige ook dit uitstekende stuk in de Volkskrant , alvast gaat insinueren dat niet alleen de dader, maar ook Wierd Duk en Geert Wilders er schuldig aan zijn. Waren we allemaal maar zo zuiver redenerend, vrij van rancune en scherp formulerend als Sander Schimmelpenninck .

Ten eerste: Gerben viel wel meer figuren lastig op X, heus niet alleen Wierd Duk. Dat hij regelmatig twitterde naar Wierd Duk valt vooral op als je geobsedeerd bent door Wierd Duk. Bovendien hebben wij slechts 1 (vrij debiele, dat wel) reactie met betrekking tot moslims of islam kunnen vinden. Dus de kans dat ze bij de T., die al ter plaatse was voordat journalisten van het type Sander Schimmelpenninck de naam van Van Vlimmeren kenden en een door anderen gevonden X-profiel gingen bekijken, meteen dachten OH NEE HIJ TWITTERT MET WIERD is vrij klein. Bovendien wordt zijn X-gedrag in dit artikel (twee dagen vóór de reconstructie in de Volkskrant en zes dagen voor de column) wel gewoon benoemd.