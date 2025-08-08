Hoera! Loekasjenko van plan stokje over te geven aan andere dictator
Land GERED
Belarusian President Lukashenko says that he does not plan to run for another presidential term.— Clash Report (@clashreport) August 8, 2025
Blank-Rusland, een land waar we eigenlijk nooit aan denken. De laatste keer was toen met Prigozhin en dat voelt ook alweer eeuwen geleden. Maar er is NIEUWS: dictator Alexandr Loekasjenko (deed vorige week een schattig persmoment naast holmaatje Poetin op een bankje) KAPT ERMEE. Welja, hij zegt in gesprek met TIME na zijn huidige termijn 'niet van plan te zijn' zich opnieuw 'verkiesbaar' te stellen. Even later zegt hij daarentegen wel dat Trump er op z'n tachtigste nog kwiek uitziet en dat hijzelf ook mega atletisch is. De 70-jarige grote leider is bovendien nét aan zijn zevende termijn begonnen nadat hij in januari weer eens de 'verkiezingen' won. Die termijn duurt nog 5 jaar, dus in 2030 is Wit/Blank-Rusland/Belarus wellicht EINDELIJK VERLOST. Is het dan eindelijk tijd voor
vrijheid en voortvarendheid een andere dictator om de dienst uit te gaan maken?? Misschien wel. Wellicht een van zijn 3 zoons, hoewel Loeka dat vooralsnog stellig ontkent. Het zal wel weer een andere hooggeplaatste Sovjet-LARPer worden, en anders Poetin of Hugo de Jonge. Voor elke andere uitkomst is een flinke volksopstand nodig, op zijn Minsk groter dan die in 2020.
Hele interview met TIME (Engelse ondertiteling aanklikken of Russisch leren)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
President Wit-Rusland Loekasjenko: "De oorlog duurt wel erg lang"
Onderstaand Loekasjenko op dag 1 van de invasie: "duurt maximaal drie tot vier dagen"
Geert Wilders: "Bruls = ongekozen DICTATOR"
Voorzitter Veiligheidsberaad wil uw zolder confisqueren voor "vluchtelingen"
VIDEO'S. Loekasjenko heeft Ceaușescu-momentje
Het herhaalt zich niet maar het rijmt wel.