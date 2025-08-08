Blank-Rusland, een land waar we eigenlijk nooit aan denken. De laatste keer was toen met Prigozhin en dat voelt ook alweer eeuwen geleden. Maar er is NIEUWS: dictator Alexandr Loekasjenko (deed vorige week een schattig persmoment naast holmaatje Poetin op een bankje) KAPT ERMEE. Welja, hij zegt in gesprek met TIME na zijn huidige termijn 'niet van plan te zijn' zich opnieuw 'verkiesbaar' te stellen. Even later zegt hij daarentegen wel dat Trump er op z'n tachtigste nog kwiek uitziet en dat hijzelf ook mega atletisch is. De 70-jarige grote leider is bovendien nét aan zijn zevende termijn begonnen nadat hij in januari weer eens de 'verkiezingen' won. Die termijn duurt nog 5 jaar, dus in 2030 is Wit/Blank-Rusland/Belarus wellicht EINDELIJK VERLOST. Is het dan eindelijk tijd voor vrijheid en voortvarendheid een andere dictator om de dienst uit te gaan maken?? Misschien wel. Wellicht een van zijn 3 zoons, hoewel Loeka dat vooralsnog stellig ontkent. Het zal wel weer een andere hooggeplaatste Sovjet-LARPer worden, en anders Poetin of Hugo de Jonge. Voor elke andere uitkomst is een flinke volksopstand nodig, op zijn Minsk groter dan die in 2020.