achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

VrijMiBo voor God, gezin en vaderland met Zach Bryan, Alter Bridge en: Nicolaas Beets

Het is weekend

Na een week sneeuw en gedoe mag u EINDELIJK weer naar de kroeg en wel onder leiding van Zach Bryan, een van de grootste (mannelijke) Amerikaanse artiesten van het moment, maar wel héél Amerikaans beer-truck-country en daardoor nog niet helemaal doorgebroken in Europa. Stond al wel in een uitzinnig Tivoli en geeft in juni zowaar een STADIONCONCERT in Nederland: in het PSV Stadion, tickets vanaf duur. Een van de meest invloedrijkse stemmen in de americana heeft 25 (!) nieuwe nummers op een plaat gekwakt in wat een ep zou zijn, maar een joekel van een lp is geworden, luister maar weer, we doen zelf ook. Ook nieuwjaarsmuziek: Alter Bridge. Na de klik Nicolaas Beets, over wie een joekel van een biografie verschijnt. PLOP & PROOST & fijn weekend.

Dry Cleaning (euhhhh soort indie-postpunk?)

The Kid Laroi (hiphop)

The Cribs (indie)

The Protomen (rockopera-achtig)

Beyond the Black (GU)

Niet klagen
Maar dragen
En vragen
Om kracht.
Niet zorgen
Voor morgen
Bij vallende nacht.
Niet beven
Voor ‘t leven
Gegeven
Van God
Maar ‘t heden
Besteden
Naar plicht en gebod.
Niet dringen
In dingen
Door niemand bevroed.
Tevreden
Te treden
Bij ‘t licht op het pad
En de lamp voor de voet.

@Mosterd | 09-01-26 | 17:30 | 43 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.