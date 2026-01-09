Na een week sneeuw en gedoe mag u EINDELIJK weer naar de kroeg en wel onder leiding van Zach Bryan, een van de grootste (mannelijke) Amerikaanse artiesten van het moment, maar wel héél Amerikaans beer-truck-country en daardoor nog niet helemaal doorgebroken in Europa. Stond al wel in een uitzinnig Tivoli en geeft in juni zowaar een STADIONCONCERT in Nederland: in het PSV Stadion, tickets vanaf duur. Een van de meest invloedrijkse stemmen in de americana heeft 25 (!) nieuwe nummers op een plaat gekwakt in wat een ep zou zijn, maar een joekel van een lp is geworden, luister maar weer, we doen zelf ook. Ook nieuwjaarsmuziek: Alter Bridge. Na de klik Nicolaas Beets, over wie een joekel van een biografie verschijnt. PLOP & PROOST & fijn weekend.