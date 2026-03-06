KLIK HIER VOOR LIVEBLOG IRAN

Je hebt van die Bekende Nederlanders, die breken door in Vlaanderen. Zo is Soundos el Ahmadi al een tijdje helemaal je van het bij de Belgen, Mathieu van der Poel is daar nog groter dan bij ons, vroeger had je Jan Mulder, Jan Boskamp, Aad de Mos en nog een paar van die rammers. Maar je hebt ook Ilja Leonard Pfeijffer, die schrijft een column in De Morgen. En kennelijk doet hij dat niet tot ieders tevredenheid, anders kunnen wij het niet verklaren dat die krant DEZE DODELIJKE VUISTSLAG van Alicja Gescinska, met afstand de allerbeste Pools-Belgische schrijfster van alle Pools-Belgische schrijfsters die wij kennen, heeft gepubliceerd.