Je hebt van die Bekende Nederlanders, die breken door in Vlaanderen. Zo is Soundos el Ahmadi al een tijdje helemaal je van het bij de Belgen, Mathieu van der Poel is daar nog groter dan bij ons, vroeger had je Jan Mulder, Jan Boskamp, Aad de Mos en nog een paar van die rammers. Maar je hebt ook Ilja Leonard Pfeijffer, die schrijft een column in De Morgen. En kennelijk doet hij dat niet tot ieders tevredenheid, anders kunnen wij het niet verklaren dat die krant DEZE DODELIJKE VUISTSLAG van Alicja Gescinska, met afstand de allerbeste Pools-Belgische schrijfster van alle Pools-Belgische schrijfsters die wij kennen, heeft gepubliceerd.
Aan de ene kant is het flauw om iemand die alleen maar heel veel boeken heeft gelezen omdat niemand met hem wilde praten (many such cases) zo hard aan te pakken, aan de andere kant: moet je maar geen citaten van Einstein uit je duim zuigen (is in België nogal een dingetje) en aan komen kakken met de
stelling meme dat het communisme eigenlijk nog nooit is uitgeprobeerd. Dan vraag je erom. "Het communisme verschonen, als begrip en als ideologie; het is iets typisch voor linkse westerlingen die niet zelden op grote voet kunnen leven en nooit een dag in een communistisch systeem hebben moeten doorbrengen." Pats. "De bewering dat het communisme in theorie werkt is een voorrecht van hen die nooit in de praktijk onder een communistisch bewind hebben moeten leven. Een voorrecht en een dwaalredenering." Pets. Nog een geluk dat de redacties van Buitenhof, Tegenlicht, en alle andere quasi-intellectuele programma's in Nederland debiel zijn, anders had Pfeijffer nu een serieus probleem.
