HET IS BEGONNEN

(het wielerseizoen)

Belangrijke mededeling voor iedereen die ervan houdt, de situatie te monitoren. We zijn begonnen. De start is nu in Gent en de situatie is onderweg naar Ninove. Mathieu van der Poel is erbij, Wout van Aert is er niet bij, maar Dylan van Baarle wel, net als Pidcock, Philipsen, Bettiol, Küng, Trentin, Lampaert, Ballerini en niet te vergeten Karl en José op de Sporza. OMLOOP HET NIEUWSBLAD. De eerste echte koers van het jaar. 

Oh ja. Laatste nieuws over de aanvallen op en door Iran hierrr.
UPDATE: Van der Poel wint, volledig in strijd met het internationaal recht

@Ronaldo | 28-02-26 | 11:15 | 14 reacties

