Het regent, het regent, de rennertjes worden nat. Met een klein beetje vertraging is de tweede etappe van de Tour vandaag dan toch begonnen en we hebben gisteren al gezien dat Mathieu van der Poel GOED is, dus dat belooft heel wat voor vandaag, omdat de finale (zie parcours na de breek) een stukje listiger is en dat zou kunnen betekenen dat MvdP wel eens zou kunnen gaan proberen het meest gewilde stukje textiel in Frankrijk na het slipje van Alizée te bemachtigen. Als u meer wilt weten over dat stukje textiel dan moet u trouwens dit ellenlange stukje journalistieke stukje werkverschaffing met belastinggeld lezen, als u wilt weten wie de race wint moet u gewoon de livestream kijken. Hup MvdP hup.