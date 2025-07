Geen idee of u de laatste tijd nog wel eens een brood koopt, maar dat was 236 jaar geleden in Frankrijk ook hartstikke duur en daarom hebben ze toen een een gevangenis bestormd, en om dat te vieren moeten vandaag 175 mannen op een fiets over acht cols rijden om in totaal 4450 hoogtemeters te overbruggen. Het is Quatorze Juilliet, de nationale feestdag van Frankrijk en dat betekent dus een extraspeciale etappe in Le Tour. En daags na de Move van Mathieu betekende dat meteen vanaf de start weer stoempen, op de eerste heuvel moest al meer dan de helft van het peleton de bus in. Maar er is ook goed nieuws: Voor Ons Nederland zit Thymen Arensman van voren, en die is lekker bezig. LIVESTREAM hier, wedje leggen daar.

NET NIET: Arensman tweede achter Simon Yates

HEALY: Op 30s, kan geel pakken

POGACAR: Valt aan, krijgt Vingegaard niet van zijn wiel en gelooft het in de laatste kilometer allemaal wel, geel is voor Healy