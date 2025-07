Voor we overschakelen naar Eurosport, De Belg en/of Michael Boogerd in het commentaarhokkie eerst even dit. Schreven we gisteren dat alles geweldig is aan deze Tour de France behalve de Avondetappe. Daar komen we op terug. Puike Avondetappe gisteren. Er werd met wielrenners en ploegleiders (Aike Visbeek, Sep Vanmarcke, Stef Clement) serieus alsook onderhoudend over wielrennen gepraat en niet over wijn. Er was zowaar een informatief repootje over "motards" (mannen op motoren met een camera in hun nek) van Haar van De Kneet, en er was gewoon een goed 1-1 interview met totale kampioen Jonas Vingegaard, die eigenlijk wel iets beters te doen heeft (slapen) aan de vooravond van een SLOPENDE ETAPPE. De Tour is begonnen, hoera.

GEKKENHUIS: Macron op bezoek in de Tour