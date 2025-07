Het is nog geen dag saai geweest deze Tour. En vandaag vliegen ze er ook weer in als TOTALE MALLOTEN met idiote gemiddeldes van ruim boven 50 km/h. Veertig jaar geleden sjokten ze met gemiddeld 30-31 km/h over Pyreneeeeeeën-cols, gisteren was dat dus met 37 km/h, met als glorieuze winnaar Thymen Arensman, en dat is geen pannenkoek, maar de Meilleur Grimpeur de Pays Bas. Vandaag tussenritje naar de rustdag van maandag, daarna Ventoux en de Alpen. Alle avonturiers, piraten, cowboys, boekaniers die gisteren de benen hebben stilgehouden, knallen er vandaag in, want Laatste Kans, met zometeen een heeele lange afdaaaaaaling, met fikse rugwind. ALLEZ ALLEZ

Update: SCHITTERENDE ONTSNAPPING. Wegkapitein van Pogi Tim Wellens (Belgisch kampioen) wint met 47.4 km/h gemiddeld