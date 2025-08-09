achtergrond

QUIZ! Wat te doen als de wasverzachter op is?

U moet kiezen

A) Wassen zonder wasverzachter
B) Zelf een DIY-wasverzachter maken met water en azijn en je favoriete parfum
C) Naar de winkel gaan om nieuwe wasverzachter te kopen
D) Iemand anders naar de winkel sturen om nieuwe wasverzachter te kopen
E) Wasverzachter lenen bij de buren
F) Wasverzachter laten bezorgen door een bezorgsuper
G) Gewoon niet wassen
H) De was naar je moeder brengen, net als vroeger
I) Naar de kroeg gaan, een scharrel scoren, bij haar wassen
J) Naar een wasserette gaan en dáár wassen
K) 32 keer met een mes in de muur beuken en dreigen je neef neer te steken

Antwoord na de klik

k

Tags: wasverzachter, steken, boef
@Mosterd | 09-08-25 | 13:00 | 198 reacties

Reaguursels

