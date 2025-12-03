Weet u nog: de Amsterdamse ombudsman Munish Ramlal had een kritisch rapport geschreven over de rot in de werksfeer op de Stopera en het totale faalinstituut Bureau Integriteit, dat juist klachten daaromtrent moet behandelen. Dat kritische rapport verscheen alleen niet. Althans, niet zoals het initieel zou worden gepubliceerd, het werd aangepast. Betrokken bronnen klapten in de T uit de school over hoe Halsema de werkwijze van de ombudsman en de conclusie van dat initiële rapport met succes wist te beïnvloeden. Ramlal ontkende zelf te zijn gezwicht voor Halsema's furie maar bevestigde wel degelijk door haar onder druk te zijn gezet.

Maar nu komt daar een keiharde aanklacht tegen Halsema bij van Bernadette Verheggen, hoofdonderzoeker van de ombudsman. Zij distantieert zich in een 'verschillenanalyse', in handen van de T (gestuurd aan ambtenaren die met de ombudsman spraken voor het rapport), van Ramlals aangepaste versie van het rapport en is onverbiddelijk over de burgemeester: "Halsema zou de werkwijze van de ombudsman ’kwaadaardig’ hebben genoemd. 'Zij eiste een volledig ander onderzoek met ook een andere uitkomst en kondigde aan: ’Ik ga alles eraan doen om dit onderuit te halen’. Dit was geen gesprek, zelfs geen discussie. Hier was iemand, zoals ik het heb ervaren, met dreigementen en intimidatie heftig aan het (re)ageren', aldus Verheggen."

Het bovenstaande vond op 18 september plaats tijdens een gesprek tussen Ramlal, Verheggen en Halsema en haar posse over het bijna-af-rapport, waar Verheggen nog aan toevoegt: "Een toelichting geven over de onderzoeksaanpak bleek niet mogelijk, doordat de burgemeester de ombudsman steeds in de rede viel. Ook werden haar opmerkingen tijdens het gesprek grimmiger.” Uiteraard is dit volgens Halsema geen juiste weergave van het gesprek, zij noemt de aantijgingen via haar woordvoerder 'kwalijk'. Toch dreigde ze eerder Ramlal al aan een 'extern onderzoek' te onderwerpen.

Het is ook nogal wat: EISEN, DREIGEMENTEN en INTIMIDATIE van de koningin van Amsterdam die een kritisch rapport wel even onderuit zou halen. Dat is zelfs erger dan een rapport in een la verdwijnselen, dat is je reinste sabotage van en een aanval op een onafhankelijk instituut als de ombudsman. Een ombudsman die middels zijn rapport juist aandacht wilde vragen voor de grote problemen op de Stopera. Een veilige werksfeer is kennelijk niet belangrijk en voor Halsema zelf is er sowieso niks aan de handa - ze is immers onaantastbaar. Gelukkig wordt door Verheggen, een dame met ballen, de zaak nu fijntjes aan de kook gehouden terwijl de totale prut op de Stopera voort blijft borrelen tot het debat aanstaande donderdag. Verheggen én Halsema zullen daarbij aanwezig zijn. Tjonge wat een k-zooi.