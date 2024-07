Je kunt de wereld niet opdelen in daders en slachtoffers, maar het ambtenarenapparaat van de gemeente Amsterdam wel. Een of ander loeiduur onderzoeksbureau stuurde een vragenlijst naar de 22 duizend pennenlebberaars die Mokum rijk is (tsjonge, dat zijn er best veel, red.). Zevenduizend vulde 'm in en van de resultaten zijn wij toch wel heel erg geschrokken. 55 procent ervoer zelf ongewenst gedrag; 63 procent gaf aan te hebben gezien hoe collega's werden gepest, vernederd of uitgescholden. Wij begrijpen hier: helemaal niets van. Het is net alsof al die witte privilege trainingen niets uithalen.

Onwillekeurig moeten we denken aan de gevleugelde woorden van die temperamentvolle maar gevierde oud-burgemeester Eberhard van der Laan: Wees lief voor de stad, maar vernietig zijn ambtenaren. GODVERDOMME, VERNIETIG ZE. De ambtenaren die niet willen deugen, moet je vernederen voor de ogen van hun eigen mensen. Maar zorg goed voor elkaar. Het zijn dan misschien kutambtenaren, het zijn wel ónze kutambtenaren.